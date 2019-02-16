Сваток пояснив, чому перейшов саме в Хайдук

Український захисник Олександр Сваток прокоментував свій перехід із Зорі в хорватський Хайдук.

"Після переходу я думаю тільки про роботу і чекаю тренувань з новими партнерами. У зв'язку з цим я хочу подякувати Зорі за розуміння і успішне здійснення трансферу.

Сваток офіційно став гравцем Хайдука

У мене було кілька варіантів, але я відразу відчув величезне бажання Хайдука. Добре знаю цей клуб, адже грав проти хорватської команди під час виступів за Дніпро, а також за Зорю в контрольному поєдинку", – цитує Сватка офіційний сайт Хайдука.

Нагадаємо, захисник збірної України підписав контракт з хорватським клубом, який розрахований до літа 2022 року.

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