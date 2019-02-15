Сваток офіційно став гравцем Хайдука

Захисник Зорі Олександр Сваток продовжить кар'єру в Хорватії.

Хайдук на офіційному сайті оголосив про перехід захисника Зорі Олександра Сватка.

Сваток пояснив, чому відмовився продовжувати контракт з Зорею

Повідомляється, що оборонець збірної України підписав контракт з хорватським клубом, який розрахований до літа 2022 року. Гравець вже встиг успішно пройти медогляд.

У поточному сезоні Сваток зіграв у футболці Зорі 21 матч. Нагадаємо, останнім часом Олександр потрапив у немилість керівництва луганців через відмову продовжити контракт із Зорею. Зокрема, оборонець був переведений у дубль.

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