Сваток объяснил, почему перешел именно в Хайдук

Украинский защитник Александр Сваток прокомментировал свой переход из Зари в хорватский Хайдук.

"После перехода я думаю только о работе и жду тренировок с новыми партнерами. В связи с этим я хочу поблагодарить Зарю за понимание и успешное осуществление трансфера.

Сваток официально стал игроком Хайдука

У меня было несколько вариантов, но я сразу почувствовал огромное желание Хайдука. Хорошо знаю этот клуб, ведь играл против хорватской команды во время выступлений за Днепр, а также за Зарю в контрольном поединке", – цитирует Сватка официальный сайт Хайдука.

Напомним, защитник сборной Украины подписал контракт с хорватским клубом, который рассчитан до лета 2022 года.

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