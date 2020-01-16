"Су**й син", – фанати Фіорентини жорстко образили Гасперіні і отримали гідну відповідь від тренера Маліновського

Під час матчу 1/8 Кубка Італії відбувся конфлікт між вболівальниками Фіорентини та головним тренером Аталанти Джан П'єро Гасперіні.

"Вони заводили свої співи на мою адресу упродовж всього матчу.

Асист Маліновського у відеоогляді матчу Фіорентина – Аталанта

Вони кілька разів назвали мене су**м сином. Моя мати пережила війну, щоб ці недоумки могли вільно висловлювати свої думки, і тепер вони використовують її для цього? Та ні, це вони – с**і сини. Я не збираюся миритися з цим", – наводить слова Гасперіні Forza Italian Football.

Нагадаємо, Аталанта не змогла впоратися з Фіорентиною (1:2) і покинула Кубок Італії 2019/20. Бергамаскам не допоміг навіть асист Руслана Маліновського.

Фіорентина вибила Аталанту з Кубка Італії – "Богиня" втрачає стабільність, а Маліновський робить асист і тримає марку