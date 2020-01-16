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"Су**й син", – фанати Фіорентини жорстко образили Гасперіні і отримали гідну відповідь від тренера Маліновського

15:07 635 Читать на русском
"Су**й син", – фанати Фіорентини жорстко образили Гасперіні і отримали гідну відповідь від тренера Маліновського
Джан П'єро Гасперіні / Getty Images

Під час матчу 1/8 Кубка Італії відбувся конфлікт між вболівальниками Фіорентини та головним тренером Аталанти Джан П'єро Гасперіні.

11’ Патрік Кутроне
70’ Герман Пеццелла
84’ Поль Лірола
 
Йосіп Ілічіч 67’
11’ Патрік Кутроне
67’ Йосіп Ілічіч
70’ Герман Пеццелла
84’ Поль Лірола

"Вони заводили свої співи на мою адресу упродовж всього матчу.

Асист Маліновського у відеоогляді матчу Фіорентина – Аталанта

Вони кілька разів назвали мене су**м сином. Моя мати пережила війну, щоб ці недоумки могли вільно висловлювати свої думки, і тепер вони використовують її для цього? Та ні, це вони – с**і сини. Я не збираюся миритися з цим", – наводить слова Гасперіні Forza Italian Football.

Нагадаємо, Аталанта не змогла впоратися з Фіорентиною (1:2) і покинула Кубок Італії 2019/20. Бергамаскам не допоміг навіть асист Руслана Маліновського.

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Відеоновини Фіорентина - Аталанта Кубок Італії Джан П'єро Гасперіні Джан П'єро Гасперіні Кубок Італії 2019/20 Італія футбольні фанати Аталанта Аталанта
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