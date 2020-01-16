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"Су**н сын", – фанаты Фиорентины жестко оскорбили Гасперини и получили достойный ответ от тренера Малиновского

16 января 15:07 410 Читати українською
"Су**н сын", – фанаты Фиорентины жестко оскорбили Гасперини и получили достойный ответ от тренера Малиновского
Джан Пьеро Гасперини / Getty Images

Во время матча 1/8 Кубка Италии произошел конфликт между болельщиками Фиорентины и главным тренером Аталанты Джан Пьеро Гасперини.

11’ Патрик Кутроне
70’ Герман Дронговскі
84’ Поль Лирола
 
Йосип Иличич 67’
11’ Патрик Кутроне
67’ Йосип Иличич
70’ Герман Дронговскі
84’ Поль Лирола

"Они заводили свои песни в мой адрес в течение всего матча.

Ассист Малиновского в видеообзоре матча Фиорентина – Аталанта

Они несколько раз назвали меня су**ным сыном. Моя мать пережила войну, чтобы эти недоумки могли свободно выражать свои мысли, и теперь они используют ее для этого? Да нет, это они – су**ны сыновья. Я не собираюсь мириться с этим", – приводит слова Гасперини Forza Italian Football.

Напомним, Аталанта не смогла справиться с Фиорентиной (1:2) и покинула Кубок Италии 2019/20. Бергамаскам не помог даже ассист Руслана Малиновского.

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Видеоновости Италия Аталанта Аталанта Фиорентина - Аталанта Кубок Италии Кубок Италии 2018/19 Джан Пьеро Гасперини Джан Пьеро Гасперини футбольные фанаты
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