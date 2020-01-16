"Су**н сын", – фанаты Фиорентины жестко оскорбили Гасперини и получили достойный ответ от тренера Малиновского

Во время матча 1/8 Кубка Италии произошел конфликт между болельщиками Фиорентины и главным тренером Аталанты Джан Пьеро Гасперини.

"Они заводили свои песни в мой адрес в течение всего матча.

Ассист Малиновского в видеообзоре матча Фиорентина – Аталанта

Они несколько раз назвали меня су**ным сыном. Моя мать пережила войну, чтобы эти недоумки могли свободно выражать свои мысли, и теперь они используют ее для этого? Да нет, это они – су**ны сыновья. Я не собираюсь мириться с этим", – приводит слова Гасперини Forza Italian Football.

Напомним, Аталанта не смогла справиться с Фиорентиной (1:2) и покинула Кубок Италии 2019/20. Бергамаскам не помог даже ассист Руслана Малиновского.

Фиорентина выбила Аталанту из Кубка Италии – "Богиня" теряет стабильность, а Малиновский делает ассист и держит марку