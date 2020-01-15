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Асист Маліновського у відеоогляді матчу Фіорентина – Аталанта

15 січня 19:42 1540 Читать на русском
Асист Маліновського у відеоогляді матчу Фіорентина – Аталанта
Фіорентина – Аталанта – 2:1– відео голів та огляд матчу

Фіорентина здолала Аталанту у 1/8 фіналу Кубка Італії. Дивіться відео голів та огляд матчу Фіорентина – Аталанта.

11’ Патрік Кутроне
70’ Герман Пеццелла
84’ Поль Лірола
 
Йосіп Ілічіч 67’
11’ Патрік Кутроне
67’ Йосіп Ілічіч
70’ Герман Пеццелла
84’ Поль Лірола

"Фіалки" вийшли вперед у дебюті зустрічі завдяки точному удару зимового новачка команди Патріка Кутроне. Гості відповіли кількома небезпечними атаками, однак жодну з них не довели до логічного завершення.

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Аталанта спромоглася забити вже після перерви. Одним з головних героїв моменту став Руслан Маліновський. Українець обробив м'яч в штрафному майданчику суперника і зробив точний простріл на Ілічіча – 1:1. Команда Гасперіні мала всі шанси на прохід в наступний раунд після вилучення Пессельї, але Фіорентина не хотіла здаватися. На 84-ій хвилині Лірола потужним ударом "прошив" Голліні і завершив виступ Аталанти у Кубку Італії 2019/20.

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