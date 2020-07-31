Кортеж братів Суркісів грубо порушував ПДР: броньований "Майбах", номери прикриття і охорона з Динамо

3 червня "Схеми" зафіксували, як у самому центрі Києва на вулиці Грушевського затор зустрічною смугою об’їжджав кортеж, яким користується народний депутат від фракції "Опозиційна платформа – За життя" Григорій Суркіс, пише Радіо Свобода.

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Maybach має несправжні номерні знаки, а авто охорони зареєстроване на ФК Динамо. Раніше, наприкінці травня, журналісти вже помічали, як ці автівки чекали Ігоря й Григорія Суркісів на парковці бутика Sanahunt. А потім, одразу після відвідин бутика, знімальна група помітила, як кортеж депутата Суркіса і його брата попрямував у бік дому. І замість того, щоб стояти в заторі в годину пік, чотири машини перетнули подвійну суцільну, виїхали на зустрічну смугу і рушили проти напрямку транспорту. Кортеж братів Суркісів навіть проїхав пішохідною зоною.

Журналісти знову зауважують на авті Maybach номерні знаки прикриття, які зареєстровані на інше авто – SsangYong. І потім автівки знову "прорвалися" на зустрічну смугу. Згодом журналісти зафіксували кортеж Суркісів, який їхав зустрічною смугою там, де нещодавно їхав тротуаром. Maybach вчергове мав номерні знаки прикриття – і знову намагався оминути затор не за правилами.

Так, авто з Ігорем Суркісом, аби зрізати шлях, проїхало парковку торговельного центру. Примітно, що на виїзді потрібно було сплатити 5 гривень за машину. Але авто супроводу, аби оминути шлагбаум, заїхало на тротуар – і таким чином залишило закриту парковку закладу.

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Іншим разом, 20 липня, "Схеми" зафіксували, як на вулиці, яка веде до Міністерства внутрішніх справ, проти руху транспорту стояло авто охорони народного депутата Григорія Суркіса. Згодом із закритої території МВС виїхав броньований Maybach – такий же, як у Григорія Суркіса. Але з іншими номерними знаками – як з’ясували журналісти, "несправжніми", які не зареєстровані на жодне авто.

Знімальна група рушила слідом за ним і помітила, як Maybach під’їхав до Верховної Ради – де на нього вже чекало те саме авто охорони депутата. При цьому один з охоронців швидко пересів. Далі кортеж рушив вулицею Грушевського і через кілька хвилин заїхав на закриту територію стадіону Динамо, де у братів Суркісів розташовується офіс. Згодом у кадр журналістів потрапили і самі брати Суркіси.

А пізніше, через годину, знімальна група помітила, як Maybach уже на інших номерах прикриття разом із тією саме автівкою охорони й іншим кортежем залишив стадіон Динамо – знову рухаючись проти правил зустрічною смугою. Також кортеж із чотирьох машин дорогою додому проїхав на червоне світло світлофора.

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