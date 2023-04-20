"Павло Шкапенко був одним з футболістів, які дуже впливали на гру команди. Ми всі пам’ятаємо, як він забивав Барселоні. Я чудово розумію Віктора Леоненка, який казав, що Шкапенко віддавався команді Динамо сповна. Тому звістка про його смерть, яку ми отримали кілька днів тому, справді трагічна.

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Я дуже поважав Пашу, це була людина, яка вела за собою команду. Можливо, він був не таким помітним на полі, але з першої та до останньої хвилини під керівництвом Йожефа Сабо, і після приходу Валерія Васильовича Лобановського, робив усе можливе, щоби команда перемагала.

Павл не тільки грав головою. У нього була голова на плечах. Він загалом дуже гарно грав. Це була людина, в якої футбол був на першому місці. Добрий, і у колективі у нього були дуже приємні стосунки з усіма. Тому Паша – це людина, яку ми будемо пам'ятати. Це людина, яка зробила великий внесок у команду київського Динамо", – цитує Суркіса офіційний сайт Динамо.

Нагадаємо, 17 квітня стало відомо про смерть колишнього нападника Динамо Павла Шкапенка у віці 50 років. За свою кар'єру він провів 6 сезонів у складі Динамо, в кожному з яких ставав чемпіоном України та тричі виграв Кубок України. Павло забивав у ворота Барселони в Лізі чемпіонів. Окрім цього Шкапенко пограв за запорізький Металург та ЦСКА Київ, а також за збірну України.

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