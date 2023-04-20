"Павел Шкапенко был одним из футболистов, которые очень влияли на игру команды. Мы все помним, как он забивал Барселоне. Я прекрасно понимаю Виктора Леоненко, который говорил, что Шкапенко отдавался команде Динамо сполна. Поэтому известие о его смерти, которое мы получили несколько дней назад, действительно трагическое.

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Я очень уважал Пашу, это был человек, который вел за собой команду. Возможно, он был не таким заметным на поле, но с первой и до последней минуты под руководством Йожефа Сабо, и после прихода Валерия Васильевича Лобановского, делал все возможное, чтобы команда побеждала.

Павел не только играл головой. У него была голова на плечах. Он вообще очень хорошо играл. Это был человек, у которого футбол был на первом месте. Добрый, и в коллективе у него были очень приятные отношения со всеми. Поэтому Паша – это человек, которого мы будем помнить. Это человек, который сделал большой вклад в команду киевского Динамо", – цитирует Суркиса официальный сайт Динамо.

Напомним, 17 апреля, стало известно о смерти бывшего нападающего Динамо Павла Шкапенко в возрасте 50 лет. За свою карьеру он провел 6 сезонов в составе Динамо, в каждом из которых становился чемпионом Украины и трижды выиграл Кубок Украины. Павел забивал в ворота Барселоны в Лиге чемпионов. Кроме этого Шкапенко поиграл за запорожский Металлург и ЦСКА Киев, а также за сборную Украины.

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