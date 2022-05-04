Почетный член УЕФА и бывший президент Динамо Григорий Суркис не готов отказываться от визитов в Украину.

Суркис продолжает посещать Украину, но использует исключительно дипломатический паспорт, сообщает журналист Украинской Правды Михаил Ткач.

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Этот документ запрещает осмотр путешественника и освобождает от очередей. Сообщается, что Григорий Суркис дважды воспользовался дипломатическим паспортом 1 и 4 мая для въезда и выезда из Украины.

Напомним, в начале полномасштабной войны Григорий и Игорь Суркисы уехали из Украины. В их автомобилях находились мужчины призывного возраста, однако пограничники выпустили бизнесменов и сопровождавших их лиц за пределы страны. Кроме того, Григорий Михайлович будто бы пытался вывезти 13 часов из Украины – Таможенная служба Украины подтвердила попытку, не назвав фамилию.

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