Півзахисник Динамо Андрій Ярмоленко пожартував з колишнього форварда Шахтаря та Дніпра Євгена Селезньова щодо рекорду за кількістю голів у чемпіонаті України.

"Бомбардирський рекорд в УПЛ? Головне, щоб Динамо Київ стало чемпіоном. А особисті рекорди – то другорядне, ніколи за цими рекордами не гнався.

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Тільки що ви ж бачили Євгена Селезньова, треба це питання було йому задати. Сєля, тут питають про бомбардирські рекорди, кажу що тобі це треба задавати", – відповів Ярмоленко на питання журналіста Football Hub. Відео можна переглянути за посиланням.

Селезньов лаконічно відповів: "Я вже з футболом не зв'язаний", а пропозицію Ярмоленка поновити кар'єру Євген відхилив.

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