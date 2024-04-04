"Все болельщики, все, кто разбираются в футболе, понимают, что Шапаренко – очень качественный, классный футболист, у которого, я надеюсь, будет большое будущее в европейском футболе. Никто его не будет держать. Если на него будут запросы, мы будем рассматривать их.

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Николай – настоящий динамовец, он очень переживает за результаты команды. Он волновался, что у него не все получалось на футбольном поле. Он очень долго восстанавливался. Но сейчас все в порядке, он набрал свои оптимальные кондиции, поэтому мы будем видеть Николая в еще лучшей форме, он будет отдавать пасы, забивать. Это очень качественный футболист. Такие футболисты рождаются очень редко", – цитирует Суркиса пресс-служба Динамо.

Добавим, что 25-летний Шапаренко провел 18 матчей в нынешнем сезоне, оформив 3 гола и 5 ассистов. Transfermarkt оценивает полузащитника в 6 млн евро и пишет о контракте до 30 сентября 2025 года.

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