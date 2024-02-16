"Колю, я тебе вважаю одним із найсильніших півзахисників у Європі. Бажаю тобі повернутись на твої колишні кондиції.

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Якщо в когось клаусула 150 мільйонів, то в тебе має бути 300. Бажаю, щоб ти швидше знайшов упевненість, яка в тебе була до травми. На тебе чекає велике майбутнє", – сказав Суркіс у аудіоповідомленні для Шапаренка.

"Дякую за такі слова. Дуже приємно, коли президент розбирається у футболі", – відповів Шапаренко у програмі ВДинамо.

Зазначимо, що слова про клаусулу в 150 мільйонів, скоріш за все, стосуються Шахтаря та Георгія Судакова. Генеральний директор "гірників" Сергій Палкін у дописі після пролонгації контракт із гравцем написав "150 000 000".

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