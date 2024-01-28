Президент Динамо Ігор Суркіс стежить не тільки за підготовкою київського клубу до продовження сезону.

Контрольна гра між Марібором та Шахтарем завершилась без голів, а одна з найцікавіших подій відбулась за межами поля.

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Клубний фотограф "гірників" виловив поруч із Даріо Срною президента Динамо – Ігоря Суркіса, який теж переглядав гру. Наразі українські гранди проводять свої збори в Туреччині.

Зауважимо, що Шахтар провів із Марібором нестандартний спаринг, зігравши матч, який тривав 4 тайми по 30 хвилин.

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