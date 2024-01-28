Президент Динамо Игорь Суркис следит не только за киевского клуба подготовкой к продолжению сезона.

Контрольная игра между Марибором и Шахтером завершилась без голов, а одно из самых интересных событий произошло за пределами поля.

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Клубный фотограф "горняков" выловил рядом с Дарио Срной президента Динамо – Игоря Суркиса, который тоже просматривал игру. Сейчас украинские гранды проводят свои сборы в Турции.

Заметим, что Шахтер провел с Марибором нестандартный спарринг, сыграв матч, который длился 4 тайма по 30 минут.

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