Леоненко: Таких гравців, як Шевченко, в Динамо було мінімум 8, а якби їх продали?

Колишній нападник Динамо Віктор Леоненко розповів, чи пішов би працювати у київський клуб.

"На першому місці повинен бути характер. Можна бути розгільдяєм, але якщо людина виконує роботу на полі і є хорошим футболістом, то його потрібно або терпіти, або чекати, поки він зіграє хорошу гру, і продавати. Але в Динамо ніколи такого не було. Єдиний раз пощастило Андрію Шевченку. Він щасливчик.

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Ви багато пам'ятаєте гравців Динамо, які виїхали з клубу в 23 роки або раніше? Можете уявити, щоб мене відпустили з Динамо? Це з області фантастики! А таких гравців, як Шевченко, було мінімум вісім осіб. А якби цих гравців могли продати? Що б сказав Ігор Суркіс?

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Він все ще залишився в далекому минулому. Я замовляю музику, слухайте всі мене. Ось тому я б і не пішов працювати в Динамо. Але я б там надовго не затримався. Якого біса я повинен все це терпіти", – цитує Леоненка FootBoom.