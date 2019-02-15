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"Випивав два ящики пива", – Суркіс розповів, чому Леоненко не став топ-футболістом в Динамо

18:36 3196 Читать на русском
"Випивав два ящики пива", – Суркіс розповів, чому Леоненко не став топ-футболістом в Динамо
Ігор Суркіс / О. Попов

Президент Динамо Ігор Суркіс поділився думками щодо того, чому Віктор Леоненко не зміг на повну реалізувати свій потенціал у Києві.

"Леоненко? Він навіть не пробився до молодої команди Шевченка. Знаєте історію з автобусом?

Леоненко: Таких гравців, як Шевченко, в Динамо було мінімум 8, а якби їх продали?

Після тренування в автобус заходить Леоненко. А там сидить Лобановський. І Вітя каже Шевченку з Ребровим: "Вирішіть між собою, хто буде зі мною грати, тато повернувся". Леоненко хоч на одну хвилину вийшов у Лобановського?

Хоча, якщо прибрати його котів, які грають за схемою... яка там у нього схема? 1-1-3-4? Якщо все це прибрати, то він був одним з найсильніших нападників. Якби Леоненко тримав себе в тонусі, не випивав після гри по два ящики пива – це він так відновлювався, то став би топ-футболістом", – сказав Суркіс для Вацко Light.

"Ми розтрощили Динамо – 5:0". Перший футболіст, який чкурнув з СРСР у Європу, – ним марили Арсенал та Рома

Теги
Динамо Динамо Ігор Суркіс Віктор Леоненко
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