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Суркис предложил Леоненко интересное пари на телеканале Футбол

18:46 294 Читати українською
Суркис предложил Леоненко интересное пари на телеканале Футбол
Ігор Суркіс / Вацко Light

Президент Динамо Игорь Суркис рассказал, что готов поспорить с экс-форвардом киевлян Виктором Леоненко.

"Почему Леоненко не любит Реброва? Он не любит сильных.

Леоненко: Таких игроков, как Шевченко, в Динамо было минимум 8, а если бы их продали?

Я готов в открытую, в прямом эфире, только в прямом, даже на вашем канале (Вацко работает на телеканале Футбол 1/2 – прим. Футбол 24), чтобы ни я, ни он не знал, любой матч сесть и с ним прокомментировать. Гарантирую вам я назову из двух составов по картинке из 22-х игроков 15 футболистов, а он по фамилиям не назовет и трех.

Любую мазу могу с ним поставить, любую ставку. Как может сегодня человек сидеть на канале, критиковать, даже не смотря футбол?" – сказал Суркис для Вацко Light.

"Выпивал два ящика пива", – Суркис рассказал, почему Леоненко не стал топ-футболистом в Динамо

Теги
Игорь Суркис Динамо Киев Динамо Киев Виктор Леоненко Сергей Ребров Сергей Ребров
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