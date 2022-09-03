"Дивіться, ми могли повернути своїх гравців з оренди, але вони повинні бути сильнішими за тих, хто зараз є. Вважаю, що, окрім лінії нападу, ми, в принципі, укомплектовані.

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Так, можливо, якість гравців хотілося б мати кращу, але ми перебуваємо у ситуації, в якій ми сьогодні знаходимося. Чи хотів би я витратити гроші чи ні, від мене це не залежить. Багато хто хоче піти і грати в комфортних умовах, я не виношу цього на загал. А на сьогодні запросити когось нового якісного дуже важко.

Ви проаналізуйте Шахтар. Вони повернули всіх своїх колишніх гравців, які на гарматний постріл до команди не підійшли б, якби були бразильці. Петряк, Зубков – це люди, які вже були відіграні для Шахтаря. Але склалася така ситуація – і їх повернули. У них серце шахтарське.

Тільки мої амбіції та амбіції головного тренера змушували мене не спати ночами, аби потрапити до Ліги чемпіонів цього року. Але в мене зараз було б питання. Ну, потрапили б туди, а що б ми там робили? Підсилитись ми не можемо, ганьбитися не хочу. Минулого року, коли все було нормально, ми й тоді виступали так собі. У Лізі Європи команди рівня Ліги чемпіонів – Фенербахче, Ренн, який минулого року грав у Лізі чемпіонів. Ми СК Дніпро-1 програли 0:3, а АЕК двічі обіграв їх. Сьогодні це серйозна команда. Я хотів би подивитися, як ми будемо виглядати.

Одна справа – це внутрішній чемпіонат, кожна команда хоче виграти. А на європейській арені – будьте ласкаві, не виходьте, як ви з Бенфікою вийшли, самі собі забивали м'ячі. А ви виходите і бийтеся до крові, як наші Збройні сили сьогодні б'ються і звільняють села та міста. Отак має бути", – сказав Суркіс у коментарі Tribuna.

Нагадаємо, Динамо у плей-офф Ліги чемпіонів за сумою двох матчів розгромно поступилось Бенфіці (0:2 і 0:3) і вилетіло у груповий етап Ліги Європи.

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