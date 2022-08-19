ДБР відкрило провадження по "Батальйону Монако" – серед понад 80 фігурантів президент Динамо
Схоже, Ігорю Суркісу доведеться відповідати перед законом.
17 серпня Державне бюро розслідувань відкрило провадження за ознаками кримінального правопорушення про "Незаконне переправлення осіб через державний кордон України", повідомляє Українська правда.
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У списку, який складається з 84 осіб, є народні депутати та члени їхніх родин. Серед фігурантів розслідування і президент Динамо Ігор Суркіс, який виїхав з України ще у лютому і з того часу живе в Монако, регулярно приїжджаючи на матчі "біло-синіх" в Європі.
Нагадаємо, до "Батальйону Монако" входять елітні біженці, які мешкають у Монако, Монте-Карло та Ніцці. Серед олігархів та бізнесменів є й народні обранці – Вадим Столар, Ігор Абрамович та Григорій Суркіс, які виїхали з країни і упродовж майже 6 місяців не брали участі у засіданнях Верховної Ради.
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