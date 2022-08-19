17 серпня Державне бюро розслідувань відкрило провадження за ознаками кримінального правопорушення про "Незаконне переправлення осіб через державний кордон України", повідомляє Українська правда.

Суркіс ризикує вилетіти з Верховної Ради за мотивами скандалу "батальйону Монако" – офіційне звернення вже готове

У списку, який складається з 84 осіб, є народні депутати та члени їхніх родин. Серед фігурантів розслідування і президент Динамо Ігор Суркіс, який виїхав з України ще у лютому і з того часу живе в Монако, регулярно приїжджаючи на матчі "біло-синіх" в Європі.

Нагадаємо, до "Батальйону Монако" входять елітні біженці, які мешкають у Монако, Монте-Карло та Ніцці. Серед олігархів та бізнесменів є й народні обранці – Вадим Столар, Ігор Абрамович та Григорій Суркіс, які виїхали з країни і упродовж майже 6 місяців не брали участі у засіданнях Верховної Ради.

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