"7 грудня відбудеться жеребкування кваліфікації ЧС-2022. Її покаже "UA: Перший". А вже сам відбірковий цикл транслюватимуть канали "Україна" і "Футбол".

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Жеребкування як подія належить ФІФА, а права на показ чемпіонату світу 2022 року, зокрема, будуть належати "UA: Перший", тобто НТКУ. Вони завжди правовласник, тут історія без тендера. Є Європейська мовна спілка, у них довгостроковий контракт з ФІФА, за яким вони кожні 4 роки транслюють чемпіонат світу самі або з партнерами. У цей пакет входить і жеребкування до кваліфікації.

Якщо забігати наперед щодо питання, хто буде показувати ЧС-2022, то у каналів "Футбол" і "Україна" з НТКУ підписана угода, згідно з якою нашій компанії буде надана субліцензія після того, коли права вступлять в силу", – сказав Денисов у програмі "Денисов Time".

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