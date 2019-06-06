Суркіс: У нас не було титулів, але Хацкевич виконав те, про що ми домовлялись

Президент Динамо Ігор Суркіс прокоментував продовження контракту з головним тренером команди Олександром Хацкевичем.

"Хочу відразу сказати, що Олександр працював у дуже складний період. Коли він був призначений головним тренером, ми домовилися, що, з огляду на ситуацію в країні, враховуючи, що якісні, хороші легіонери до нас їхати не хочуть, величезна увага повинна бути приділена нашої молоді.

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Так, у нас не було титулів. Але те, про що ми домовилися, Хацкевич виконав. Він виконав ті завдання, які я поставив йому на тому етапі – ввести до складу якнайбільше молоді.

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У новому сезоні завдання стоять однозначні – потрапити до Ліги чемпіонів, боротися за чемпіонство і Кубок, тому що Динамо вже три сезони не виграє титули. Сподіваюся, що ті хлопці, яким він довіряв, віддячать йому", – цитує Суркіса офіційний сайт Динамо.