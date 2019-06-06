Динамо офіційно продовжило контракт з Хацкевичем

Олександр Хацкевич залишиться наставником київського Динамо.

Київський клуб продовжив контракт з білоруським спеціалістом, нова угода розрахована на 2 роки, повідомляє офіційний сайт Динамо.

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Нагадаємо, Олександр Хацкевич очолив Динамо у червні 2017-го року, наприкінці травня поточного року у 45-річного спеціаліста закінчився контракт з київським клубом.

До слова, за 2 сезони Динамо, під керівництвом Олександра Хацкевича, здобуло лише Суперкубок України 2018-го року.

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