Динамо офіційно продовжило контракт з Хацкевичем

Євро-2020 — 18:55 1337
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Україна – Сербія: пряма трансляція прес-конференції Андрія Шевченка
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Україна – Сербія: передматчева прес-конференція Младена КрстаїчаЄвро-2020 — 18:00 864
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"Анти-Едегор": забив 9 голів у матчі ЧС, не поспішає у топ-клуб і слухає батька, який бився з легендою Манчестер ЮнайтедСвіт — 17:00 2336
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Шахтар готовий зменшити для Роми суму відступних за ФонсекуУкраїна — 16:40 1492
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