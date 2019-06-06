toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Украина
УКРАИНА - СЕРБИЯ НИДЕРЛАНДЫ - АНГЛИЯ КРИШТИАНУ РОНАЛДУ ТРАНСФЕРЫ

Суркис: У нас не было титулов, но Хацкевич выполнил то, о чем мы договаривались

19:45 70 Читати українською
Суркис: У нас не было титулов, но Хацкевич выполнил то, о чем мы договаривались
Игорь Суркис и Александр Хацкевич / Динамо

Президент Динамо Игорь Суркис прокомментировал продление контракта с главным тренером команды Александром Хацкевичем.

"Хочу сразу сказать, что Александр работал в очень сложный период. Когда он был назначен главным тренером, мы договорились, что, учитывая ситуацию в стране, учитывая, что качественные, хорошие легионеры к нам ехать не хотят, огромное внимание должно быть уделено нашей молодежи.

Динамо официально продлило контракт с Хацкевичем

Да, у нас не было титулов. Но то, о чем мы договорились, Хацкевич выполнил. Он выполнил те задачи, которые я поставил ему на том этапе – ввести в состав как можно больше молодежи.

Динамо поставило жесткое условие Хацкевичу, – СМИ

В новом сезоне задачи стоят однозначные – попасть в Лигу чемпионов, бороться за чемпионство и Кубок, потому что Динамо уже три сезона не выиграет титулы. Надеюсь, что те ребята, которым он доверял, отблагодарят его", – цитирует Суркиса официальный сайт Динамо.

blog_ava
Зозуля предложил радикальный законопроект в Верховную Раду
06:30
1340
Теги
Динамо Киев Динамо Киев Игорь Суркис Александр Хацкевич Александр Хацкевич
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
1
час
:
29
мин
Нидерланды
21:45
Англия
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук