Суркис: У нас не было титулов, но Хацкевич выполнил то, о чем мы договаривались

Президент Динамо Игорь Суркис прокомментировал продление контракта с главным тренером команды Александром Хацкевичем.

"Хочу сразу сказать, что Александр работал в очень сложный период. Когда он был назначен главным тренером, мы договорились, что, учитывая ситуацию в стране, учитывая, что качественные, хорошие легионеры к нам ехать не хотят, огромное внимание должно быть уделено нашей молодежи.

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Да, у нас не было титулов. Но то, о чем мы договорились, Хацкевич выполнил. Он выполнил те задачи, которые я поставил ему на том этапе – ввести в состав как можно больше молодежи.

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В новом сезоне задачи стоят однозначные – попасть в Лигу чемпионов, бороться за чемпионство и Кубок, потому что Динамо уже три сезона не выиграет титулы. Надеюсь, что те ребята, которым он доверял, отблагодарят его", – цитирует Суркиса официальный сайт Динамо.