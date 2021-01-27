"Шевченко в свої молоді роки – це топ-нападник. Він би й сьогодні був би топом, у цей час. Хоча футбол розвивається.

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Шевченко нічим не поступався б таким нападникам, як Суарес, Лєвандовскі. Це футболіст-гол, тільки дивлячись в якій команді він грає. Якщо на нього грали в Мілані, то він топ. У моєму розумінні – він топ", – поділився Суркіс в інтерв`ю Youtube-каналу "В гостях у Гордона".

Нагадаємо, Шевченко розпочав свою кар'єру в київському Динамо у 1994 році, звідки перебрався до Мілана, де став одним з найкращих форвардів світу та здобув "Золотий м'яч-2004".

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