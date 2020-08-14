Суркіс розповів про свої відносини з Коломойським

"На сьогодні, наскільки я розумію, Ігоря Валерійовича футбол вже не цікавить, його цікавить баскетбол. Ось коли його цікавив футбол, у нас всіх були взаємини, пов’язані з війною у футболі.

Суркіс розкрив бюджет і справжні джерела доходів Динамо

Якщо ви пам’ятаєте, він давав мій телефон на телебаченні та інше. Взаємини у нас такі ж, як у всіх, хто знає Ігоря Валерійовича, не більше того", – сказав Суркіс в інтерв'ю виданню НВ.

Нагадаємо, Коломойського пов'язують з низкою українських клубів, однак після зникнення Дніпра відомий олігарх відійшов від великого футболу і звернув свою увагу на баскетбол. В одноіменному клубі виступає його син – Григорій.

"Велика спокуса": Миколенко та ще 2 гравці Динамо розривають італійські ЗМІ – важкі трансфери на понад 25 мільйонів