Суркіс розкрив бюджет і справжні джерела доходів Динамо

"У нас бюджет на сьогодні 30-35 млн доларів, де дотаційних грошей близько 15-20 млн. Їх доводиться акціонерам додавати в футбольний клуб Динамо Київ. Чому? Тому що від квитків ми нічого не отримуємо. Від атрибутики, на жаль, ми нічого не отримуємо.

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А якщо мені кажуть про те, що погано використовується бренд Динамо і на цьому можна заробляти, я вам скажу відверто: на будь-яку зарплату я готовий взяти людей на рік або на два для експерименту. Нехай прийдуть і покажуть, як це можна робити. Ось просто покажуть, а не базікають язиком, що нібито магазини не відкривають.

У нас величезний магазин, ми платимо оренду на Олімпійському стадіоні, самі розробляємо дизайн одягу на продаж. Але, зрозумійте, ось була футболка New Balance, вона дорога. Хороша ліцензійна футболка коштує близько 40-50 євро. Сьогодні це дорого для наших громадян", – пояснив Суркіс в інтерв'ю НВ.

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