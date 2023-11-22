"Будемо сподіватися, що ця війна закінчиться 100% нашою перемогою, а вже тоді будемо розвивати футбол. Головне, що ми його не втратили. Рівень такий, який був у 90-ті роки, все це ми вже проходили. Сподіваюся, футбол у нашій країні буде й надалі розвиватися та повернеться хоча б до того рівня, який був 5-8 років тому.

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Сподіваюся, кожен президент клубу, який вкладає свої кошти, має розуміти, що потрібно робити, щоб футбол розвивався, адже від телебачення ми отримуємо 0, від реклами – 0.

Колись, щоб вийти до півфіналу Кубка УЄФА ми мали перемогти харківський Металіст. Це був футбол Неважливо, хто переміг, важливо – що ми розвивали наш футбол, що на стадіонах були вболівальники. Ми вже чотири роки не бачимо фанатів. Нудьга на трибунах! Я розумію, що повернути вболівальників на стадіон можливо лише після нашої перемоги", – цитує Суркіса офіційний сайт Динамо.

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