Президент Динамо Игорь Суркис вспомнил матч против Металлиста в 1/4 финала Кубка УЕФА. Функционер надеется, что фанаты вернутся на трибуны уже в ближайшее время.

"Будем надеяться, что эта война закончится 100% нашей победой, а уже тогда будем развивать футбол. Главное, что мы его не потеряли. Уровень такой, как был в 90-е годы, все это мы уже проходили. Надеюсь, футбол в нашей стране будет дальше развиваться и вернется хотя бы к тому уровню, который был 5-8 лет назад.

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Надеюсь, что каждый президент клуба, который вкладывает свои средства, должен понимать, что нужно делать, чтобы футбол развивался, ведь от телевидения мы получаем 0, от рекламы – 0.

Когда-то, чтобы выйти в полуфинал Кубка УЕФА, мы должны были победить харьковский Металлист. Это был футбол. Неважно, кто победил, важно, что мы развивали наш футбол, что на стадионах были болельщики. Мы уже четыре года не видим фанатов. Тоска на трибунах! Я понимаю, что вернуть болельщиков на стадион возможно только после нашей победы", – сказал Суркис официальному сайту Динамо.

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