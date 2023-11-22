Колишній футболіст Динамо Олександр Алієв служить в ЗСУ. Президент "біло-синіх" Ігор Суркіс розповів, як змінилось його ставлення до екс-гравця киян.

"Всі об’єдналися, і так має бути. У нас є один ворог, і всі мають допомагати – кожен чим може. Екс-футболісти Динамо – Алієв, Ващук – роблять свою справу, захищаючи нашу країну.

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Інтерв’ю Алієва було словами справжнього мужика, який, маючи коріння в Росії, не хоче розмовляти з батьком. Це викликає у мене велику повагу, я двічі передивлявся це інтерв’ю", – цитує Суркіса офіційний сайт Динамо.

Нагадаємо, Олександр Алієв – етнічний росіянин, який народився в Хабаровську. Після початку повномасштабного вторгнення окупантів він різко засудив своїх колишніх співвітчизників і вступив до лав ЗСУ.

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