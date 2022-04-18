"Не рассматривали вариант, чтобы сборная Украины провела товарищеские матчи вместо Динамо? Нет. Но если бы это обсуждалось по-человечески с нашим главным тренером (Луческу – прим.), то готовы были рассмотреть. Сборная тоже вместо Шахтера может сыграть. Можно было бы провести одну-две контрольные игры, но не проводить месячный сбор.

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Разрешим ли мы такой вариант? Сначала нужно, чтобы Павелко позвонил по телефону, а не клерки писали письма. Я готов обсудить самый лучший вариант для сборной, чтобы она вышла на чемпионат мира. Об этом ни с кем из Шахтера не говорил. Читаю истерику, разгоревшуюся в прессе, того же Маркевича, например, и хочу ему сказать: пусть он сначала вернет деньги, которые заработал в России. Я, в отличие от него, никогда там не работал", – отметил Суркис в интервью Fanday.

Напомним, вчера разгорелся конфликт из-за того, что руководство Динамо отказалось отпускать своих игроков в расположение сборной Украины на сборы, которые должны начаться 29 апреля. "Бело-синие" хотят отправить своих игроков 23 мая. Братьев Суркисов обвинили в вывозе 17 миллионов долларов за пределы Украины.

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