Вестерло програв Антверпену в сьомому турі чемпіонату Бельгії. Результат мату – в цій новині на "Футбол24".

Бельгія, 7 тур

Вестерло – Антверпен – 0:3

Голи: Янссен, 15, Батай, 67, Муха, 83

Екс-динамівець Сергій Сидорчук вперше вийшов у стартовому складі Вестерло. Дебют українця не задався. Вже на 15 хвилині його команда пропустила вперше. Голкіпер господарів невдало відпасував на українця. Передачу перехопив Кейта, який передав м'яч Янссену. До кінця першого тайму рахунок не змінився. На початку другої половини гри Сидорчук заробив жовту картку за фол. Вестерло тільки двічі зумів пробити по воротах гостей, але вони не принесли бажаного результату, а ось Антверпен свої моменти реалізував.

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За підсумками матчу Сергій Сидорчук отримав від WhoScored доволі низьку оцінку. Лише 6 балів

Після семи турів Вестерло перебуває на 15-сходинці з одним очков. Антверпен посідає четверте місце з 11 пунктами.

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