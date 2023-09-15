"Сидорчук – мій друг, товариш, капітан Динамо, тому, звісно, для нас його перехід – це проблема, адже завжди важко прощатися з лідерами як на футбольному полі, так і поза ним. Але таке футбольне життя.

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Він ухвалив таке рішення, доведеться грати без нього. Думаю, якби не війна, якби його діти та дружина могли бути в Києві, він би нікуди не переходив. Сергій більше 10-ти років віддав Динамо, і ми маємо йому за це подякувати. Бажаю Сергію лише успіхів та можу сказати найтепліші слова. Ми завжди із ним на зв'язку, знаю, він завжди сильно переймається справами клубу. Ми завжди будемо раді його бачити.

Звісно, пограти у різних європейських чемпіонатах – це новий досвід. Вважаю, що в майбутньому футбольному житті це йому допоможе. Навіть після завершення кар'єри гравця, якщо він і надалі пов'язуватиме свою професійну діяльність з футболом. Це важливий досвід", – цитує Ярмоленка офіційний сайт Динамо.

Нагадаємо, Сидорчук підписав з Вестерло контракт на три сезони.

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