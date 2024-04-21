"У першу чергу я дивлюся на те, як команда прогресує. У нас грають молоді хлопці, які прогресують. Сьогодні на матч приїхав Мірча Луческу, і мені була цікава його думка. Він сказав, що команда явно прогресує. Головне, щоб вони грали, зростали, а в турнірну таблицю будемо дивитися наприкінці чемпіонату.

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Як відбувся приїзд Луческу на гру? Йому цікаво було, адже багатьом цим футболістам він відкрив дорогу у великий футбол. І зараз вони грають на тому рівні, на якому, можливо, він хотів, щоб вони були. Але у футболі так, що коли є результат – добре, коли його немає – щось треба змінювати. Луческу зробив той крок сам, розуміючи, що він має піти, аби команда прогресувала. Він дуже розумна людина, багато років у футболі, і я дуже вдячний йому, що він так вчинив. І за всі ті роки, що він працював у Динамо.

Кого Луческу виділив у складі киян? Йому дуже сподобався сьогодні Шапаренко, також Михавко, Попов. Він не виокремлював нікого, але я все одно спитав його думку про футболістів. Дуже додав Ванат, Ярмоленко є Ярмоленко – його присутність на полі багато значить для нашої команди, і він буде лише додавати.

Вартість Шапаренка в 300 млн – це був жарт? Це був не жарт. Я прочитав, що Судаков коштує 150 млн, тому я й сказав, що коли Шапаренко набере свої кондиції, то буде коштувати 300 млн", – наводить слова Суркіса офіційний сайт Динамо.

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