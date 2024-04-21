Динамо розбило Полісся у матчі 25-го туру УПЛ. Дивіться відео голів та огляд поєдинку Динамо – Полісся на "Футбол 24".

Динамо повело в рахунку на 32-й хвилині: Ярмоленко вивів Ваната віч-на-віч з воротарем, а той легко реалізував свій шанс. По перерві Шапаренко класним ударом у дальню дев'ятку подвоїв перевагу.

Динамо на очах Реброва та Луческу розгромило Полісся – Ванат зміцнив лідерство у бомбардирських перегонах УПЛ

Кравець на 63-й хвилині залишив Полісся в меншості, а Динамо добило суперника на 77-й хвилині – Буяльський забив знущальний гол після пасу від Ваната.