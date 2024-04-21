"В первую очередь я смотрю на то, как команда прогрессирует. У нас играют молодые ребята, которые прогрессируют. Сегодня на матч приехал Мирча Луческу, и мне было интересно его мнение. Он сказал, что команда явно прогрессирует. Главное, чтобы они играли, росли, а в турнирную таблицу будем смотреть в конце чемпионата.

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Как состоялся приезд Луческу на игру? Ему интересно было, ведь многим этим футболистам он открыл дорогу в большой футбол. И сейчас они играют на том уровне, на котором, возможно, он хотел, чтобы они были. Но в футболе так, что когда есть результат – хорошо, когда его нет – что-то надо менять. Луческу сделал тот шаг сам, понимая, что он должен уйти, чтобы команда прогрессировала. Он очень умный человек, много лет в футболе, и я очень благодарен ему, что он так поступил. И за все те годы, что он работал в Динамо.

Кого Луческу выделил в составе киевлян? Ему очень понравился сегодня Шапаренко, также Михавко, Попов. Он не выделял никого, но я все равно спросил его мнение о футболистах. Очень добавил Ванат, Ярмоленко есть Ярмоленко – его присутствие на поле много значит для нашей команды, и он будет только прибавлять.

Стоимость Шапаренко в 300 млн – это была шутка? Это была не шутка. Я прочитал, что Судаков стоит 150 млн, поэтому я и сказал, что когда Шапаренко наберет свои кондиции, то будет стоить 300 млн", – приводит слова Суркиса официальный сайт Динамо.

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