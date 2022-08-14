Вже завтра питання щодо єдиного телепулу в Україні має бути вирішене.

УПЛ веде переговори з Setanta Sports, аби вони викладали трансляції усіх матчів в себе на YouTube-каналі через 15 хвилин після фінального свистка, стверджує ТаТоТаке в своєму Telegram-каналі. Заяву ж щодо телепулу мають оприлюднити завтра.

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Також відомі деталі пропозиції Setanta Sports:

- 2 матчі в турі – у відкритому просторі (на YouTube-каналі Setanta Sports), ще частина – на різних ресурсах, зокрема на Megogo.

- гарантія продажу пакета прав на УПЛ за кордон з можливим додатковим бонусом для клубів, якщо комерційна ціна виявиться вищою за гарантійну.

- повна передача прав на хайлайти клубам та УПЛ через шість годин після закінчення конкретного матчу.

- відсутність міжнародного геоблокінгу для клієнтів міжнародної платформи Setanta Sports за кордоном. Число передплатників на цій платформі – 50 мільйонів.

УПЛ зараз веде переговори з клубами, які відмовились від пропозиції Setanta Sports щодо телепулу (Динамо, Рух, Зоря, СК Дніпро-1). Де-юре телепул уже утворений, оскільки більшість клубів вже тричі проголосували за це рішення.

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