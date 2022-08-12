Нагадаємо, Динамо, Зоря, Рух і СК Дніпро-1 не підтримали пропозицію Setanta Sports, на яку погодилися інші 12 клубів УПЛ. Представник київського клубу пояснив позицію "біло-синіх", які, за словами журналіста Ігоря Бурбаса, зірвали створення єдиного телепулу.

Єдиний телепул УПЛ: Динамо та ще 3 клуби виступили проти, їм погрожують навіть виключенням зі змагань

– Розкажіть, як справи з єдиним телепулом після чергового засідання з клубами, транслятором та федерацією?

– Наша позиція не змінилася, у жодному питанні нічого нового не стало. Ми хочемо, щоб наш уболівальник мав змогу дивитися матчі Динамо на загальнодоступних каналах, хай це буде із затримкою.

– Журналіст Ігор Бурбас повідомив, що Динамо зірвало засідання щодо телепулу, чи це так було?

– Може, Бурбасу там уже кабінет поряд поставлять на п'ятому поверсі? Він же все пише та буде рупором організації. Бурбас багато знає, раніше йому треба було кабінет у клубі одному поставити, а зараз, мабуть, у федерації.

– Як пройшло засідання?

– Поки що ні до якого рішення не прийшли. 12 клубів "за", чотири клуби "проти". Кожен клуб має якусь свою історію. За Динамо я вам сказав, у чому суть наших питань. У Дніпра-1 та ФК Рух інша історія.

– На минулому засіданні ви озвучували свої пропозиції для Setanta. До цього засідання вони якось врахували вашу позицію?

– Ні, ніхто нічого не врахував. Якби хтось щось врахував, то був би далі якийсь переговорний процес та ухвалення рішень. Поки що Setanta категорично проти і ні на які поступки не йде.

– Ви ж пропонуєте зробити трансляцію на своєму каналі на YouTube та плюс загальнодоступні національні канали. Чи потрібні ці трансляції національним каналам, з урахуванням того, що для виробництва продукту потрібні гроші?

– Ми сьогодні у воєнному часі. Зараз важко вболівальнику, який перебуває за кордоном і на передовій, і в окопі знайти можливість зареєструватися і дивитися Setanta. Setanta має 85 тисяч передплатників, а вболівальників Динамо під п'ять мільйонів, якщо не більше. Що ми із чим порівнюємо? Різні цифри. Ми ведемо розмову та боремося за свого вболівальника, маємо на це право.

– Ваша позиція із трьома іншими клубами, які проти, різниться?

– Дніпро висловлював іншу позицію, мають ще питання з контрактом з "плюсами". Наша позиція – суто вболівальники.

– Ви ще говорили щодо розподілу грошей від телеправ залежно від позицій команд у турнірній таблиці.

– Ні, гроші нас не цікавлять. Гроші ми готові всі передати на ЗСУ. Про гроші ми взагалі не піднімаємо розмову.

– Коли планується наступна зустріч?

– Не знаю, дату ніхто не говорив. Ні для якогось обговорення чи прийняття рішень, – цитує Мохника FanDay.

Старт УПЛ 2022/23 запланований на 23 серпня. Але в той день Динамо зіграє інший важливий матч – виїзний поєдинок кваліфікації ЛЧ проти Бенфіки.

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