"Сезон завершено! Підсумки підібʼємо і висновки зробимо трішки згодом. Зараз багато емоцій.

Динамо резервним складом не пустило Рух в єврокубки – Діалло та Царенко вирішили долю надважливого матчу для львів'ян

Перш за все хочу подякувати Збройним Силам України за те, що мали можливість грати у такий непростий час та дарувати позитивні емоції Вам, наші дорогі вболівальники! На жаль, ми зупинилися за крок до мрії. Але наша молодь, як і весь тренерський штаб, заслуговує на слова подяки!

Ви грали добре і найголовніше ви, як гравці, і ми, як клуб, дотримувалися правила фейр-плей! Так, нам сьогодні боляче, але не соромно! Впевнений – ми станемо сильнішими. Щиро дякую і Вам, наші дорогі вболівальники, за палку підтримку! Зробимо усе можливе, аби в новому сезоні потішити Вас яскравою грою та новими перемогами! Давайте РУХатися разом до нашої мрії!" – написав Козловський на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook.

Нагадаємо, у завершальному матчі сезону Рух мав перемагати Динамо, аби претендувати на участь в єврокубках. На жаль, львів'яни поступились резервному складу Динамо, а конкуренти (СК Дніпро-1 і Полісся) свої поєдинки виграли і, таким чином, залишили команду Віталія Пономарьова без міжнародних матчів.

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