Суркіс повністю довіряє тренерському штабу Динамо, – Циганик

Ведучий програми "Профутбол" Ігор Циганик не вірить у зміни на тренерському містку Динамо до завершення сезону.

"Ніяких змін тренерської лави у Динамо до кінця сезону не буде. Забудьте про це. У Михайличенка є завдання – завоювати друге місце. І зараз він на ньому перебуває.

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Так, календар у команди складний, може статися все, що завгодно. Але зараз ніяких змін не буде. Я не один раз говорив з президентом Динамо і, наскільки я розумію, він абсолютно довіряє цьому тренерському штабу. Безсумнівно, не все так просто складається, є помилки, про які потрібно говорити і над якими потрібно працювати.

Ми, можливо, чогось там хочемо на емоціях, але Михайличенко буде працювати до кінця сезону. Однак може бути будь-яка ситуація, при якій він сам прийде і напише заяву про відставку. Але це якщо він сам не витримає. З боку ж керівництва клубу ніяких змін на даному етапі не планується", – розповів журналіст для програми Циганик Live.

Після 28-ми турів Динамо розташувалось на другій сходинці, випереджаючи Зорю на два очки.

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