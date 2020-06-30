Суркис полностью доверяет тренерскому штабу Динамо, – Цыганык

Ведущий программы "Профутбол" Игорь Цыганык не верит в изменения на тренерском мостике Динамо до конца сезона.

"Никаких изменений тренерской скамьи в Динамо до конца сезона не будет. Забудьте об этом. У Михайличенко есть задача – завоевать второе место. И сейчас он на нем находится.

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Да, календарь у команды сложный, может произойти все, что угодно. Но сейчас никаких изменений не будет. Я не раз говорил с президентом Динамо и, насколько я понимаю, он абсолютно доверяет этому тренерскому штабу. Несомненно, не все так просто складывается, есть ошибки, о которых нужно говорить и над которыми нужно работать.

Мы, возможно, чего-то там хотим на эмоциях, но Михайличенко будет работать до конца сезона. Однако может быть любая ситуация, при которой он сам придет и напишет заявление об отставке. Но это если он сам не выдержит. Со стороны же руководства клуба никаких изменений на данном этапе не планируется", – рассказал журналист для программы Цыганык Live.

После 28-ми туров Динамо расположилось на второй строчке, опережая Зарю на два очка.

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