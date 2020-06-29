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"Це просто піз**ц": Заховайло очікує змін в Динамо після поразки від Десни

08:23 - Читать на русском
"Це просто піз**ц": Заховайло очікує змін в Динамо після поразки від Десни
Десна перемогла Динамо / ФК Динамо

Агент В'ячеслав Заховайло не стримував емоцій після поразки Динамо від Десни в 28-му турі УПЛ.

12’ Єгор Картушов
26’ Ібрагім Каргбо
90+1’ Андрій Гітченко
 
Віктор Циганков 4’
Віктор Циганков 86’
4’ Віктор Циганков
12’ Єгор Картушов
26’ Ібрагім Каргбо
86’ Віктор Циганков
90+1’ Андрій Гітченко

"Десна – Динамо – 3:2. Після фінального свистка, напевно, всі вболівальники Динамо, серед них і я, промовили синхронно одну фразу. "Це просто піз**ц".

Десна – Динамо – 3:2 – відео голів та огляд матчу

Весь клуб, разом з гравцями, тренерами та керівництвом, підставили самі себе під вбивчу критику. Я підозрюю, що літатимуть грім і блискавки в усьому клубі, і не всі це переживуть. З одного боку, мені всіх шкода, з іншого – самі винні. Але робити щось вже давно пора.

І найголовніше. Вітаю Олександра Дмитровича Рябоконя із заслуженою перемогою. Програвати треба з честю", – написав Заховайло у Facebook.

Після 28-ми турів Динамо посідає друге місце, випереджаючи Зорю на 2 пункти. В наступному турі підопічні Олексія Михайличенка зіграють проти Шахтаря, який вже став чемпіоном України.

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Десна Десна Динамо Динамо Десна - Динамо В'ячеслав Заховайло
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