"Це просто піз**ц": Заховайло очікує змін в Динамо після поразки від Десни

Агент В'ячеслав Заховайло не стримував емоцій після поразки Динамо від Десни в 28-му турі УПЛ.

"Десна – Динамо – 3:2. Після фінального свистка, напевно, всі вболівальники Динамо, серед них і я, промовили синхронно одну фразу. "Це просто піз**ц".

Десна – Динамо – 3:2 – відео голів та огляд матчу

Весь клуб, разом з гравцями, тренерами та керівництвом, підставили самі себе під вбивчу критику. Я підозрюю, що літатимуть грім і блискавки в усьому клубі, і не всі це переживуть. З одного боку, мені всіх шкода, з іншого – самі винні. Але робити щось вже давно пора.

І найголовніше. Вітаю Олександра Дмитровича Рябоконя із заслуженою перемогою. Програвати треба з честю", – написав Заховайло у Facebook.

Після 28-ми турів Динамо посідає друге місце, випереджаючи Зорю на 2 пункти. В наступному турі підопічні Олексія Михайличенка зіграють проти Шахтаря, який вже став чемпіоном України.

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