"Будемо шукати нападника. Знову ж, є проблема, ви про неї знаєте: не всі хочуть сьогодні їхати в Україну. Купляти гравців просто для кількості ми не хочемо. У нас й так наче довга лавка для запасних, а вийти й посилити гру особливо немає кому.

Суркіс пролив світло на майбутнє незабивних форвардів Динамо

Ванат? Після зборів він буде ще сильнішим. Якщо ми придбаємо нападника, він має бути сильнішим за Ваната", – зізнався Суркіс у програмі Циганик Live.

Нагадаємо, що форварди Динамо в цьому сезоні, м'яко кажучи, не вражають – лише Владислав Ванат стабільно відзначається результативними діями. Кулач зіграв лише 37 хвилин, Супряга взагалі не виходив на поле через травму, а Бєсєдін за 20 поєдинків відзначився асистом.

Луческу не винен: якби не війна, цих гравців не було б у Динамо ніколи