Президент Динамо Ігор Суркіс розповів про можливий відхід Артема Бєсєдіна та озвучив плани на Владислава Супрягу.

"Бєсєдін кудись переходить чи ні? Щодо нього немає пропозицій. Ми будемо розглядати кожну пропозицію щодо наших гравців, яка надійде.

Трансфер Бєсєдіна: агент форварда Динамо відреагував на чутки про контракт з турецьким клубом

Супряга? Сподіваюся, після цієї важкої травми відновиться та нарешті засяє новими фарбами. Чи поїде він на збори? Так, 100%", – розповів Суркіс у програмі Циганик Live.

Нагадаємо, Бєсєдіна останнім часом пов'язують з переходом до турецького Сівасспора. У поточному сезоні Артем провів за Динамо 20 матчів у всіх турнірах та віддав один асист. Щодо Супряги, то Владислав не грав у цьому сезоні через важку травму.

Луческу не винен: якби не війна, цих гравців не було б у Динамо ніколи