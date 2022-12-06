"Будем искать нападающего. Опять же есть проблема, вы о ней знаете: не все хотят сегодня ехать в Украину. Покупать игроков просто для количества мы не хотим. У нас и так как длинная скамейка для запасных, а выйти и усилить игру особо некому.

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Ванат? После сборов он будет еще сильнее. Если мы приобретем нападающего, он должен быть сильнее Ваната", – признался Суркис в программе Цыганык Live.

Напомним, что форварды Динамо в этом сезоне, мягко говоря, не впечатляют – только Владислав Ванат стабильно отличается результативными действиями. Кулач сыграл всего 37 минут, Супряга вообще не выходил на поле из-за травмы, а Беседин за 20 поединков отличился ассистом.

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