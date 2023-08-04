Київський клуб потрапив у непросту ситуацію через травми одразу трьох воротарів.

Голкіпер Динамо Данило Мойсеєв потрапив у заявку киян на сезон 2023/24, повідомляє офіційний сайт УПЛ.

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16-річний воротар отримав можливість зарекомендувати себе у команді U-19, адже одразу троє кіперів "біло-синіх" – Cергій Кіблицький, Нікіта Гудименко та Юрій Авраменко – травмувались.

Нагадаємо, єдиним доступним воротарем молодіжної команди залишався син Григорія Суркіса – В'ячеслав, який повернувся після оренди в Зорі.

До слова, Динамо в рамках 2-го туру юнацької першості розгромило Оболонь з рахунком 7:0. Мойсеєв весь матч провів на лаві запасних.