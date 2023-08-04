Суркис получил неожиданного конкурента в Динамо – все из-за форс-мажора
23:55 - Читати українською
Киевский клуб попал в непростую ситуацию из-за травм сразу трех вратарей.
Голкипер Динамо Даниил Моисеев попал в заявку киевлян на сезон 2023/24, сообщает официальный сайт УПЛ.
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16-летний вратарь получил возможность зарекомендовать себя в команде U-19, ведь сразу трое киперов "бело-синих" – Сергей Киблицкий, Никита Гудименко и Юрий Авраменко – травмировались.
Напомним, единственным доступным вратарем молодежной команды оставался сын Григория Суркиса – Вячеслав, который вернулся после аренды в Заре.
К слову, Динамо в рамках 2-го тура юношеского первенства разгромило Оболонь со счетом 7:0. Моисеев весь матч провел на скамейке запасных.
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