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КОЛОС - ДИНАМО ЗОРЯ - ДЕСНА УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ РУСЛАН МАЛІНОВСЬКИЙ

Суркіс не підтвердив збереження посади за Михайличенком

22:34 - Читать на русском
Суркіс не підтвердив збереження посади за Михайличенком
Ігор Суркіс / фото О. Попова

Президент київського Динамо Ігор Суркіс поділився емоціями після поєдинку 32-го туру УПЛ проти ковалівського Колоса (0:2).

54’ Володимир Лисенко
70’ Арні Вільх'яльмссон
90+5’ Вадим Мілько
 
54’ Володимир Лисенко
70’ Арні Вільх'яльмссон
90+5’ Вадим Мілько

"Команда, що зобов'язана перемагати, не може програвати, і не тому, що це Колос. Так, є травмовані, якісь виправдання. Те, що сталося сьогодні – в мене немає слів.

Колос – Динамо – 2:0 – відео голів та огляд матчу

Оцінка сезону за грою незадовільно, безперечно. У вирішальних матчах ми не можемо програвати таким командам, як Колос. Так, я розумію, що на них нічого не тиснуло. Та це футбол, де команда зобов'язана демонструвати свій клас, але, вочевидь, їхній клас нівельований. Чому? Будемо розбиратися.

Ми не можемо відставати від Шахтаря на 22 очки. Кубок не може компенсувати ту гру, що ми демонстрували в цьому сезоні. Давайте не будемо зараз говорити, чи Михайличенко продовжить тренувати команду. Емоції вщухнуть, ви про це дізнаєтесь", – заявив Суркіс в ефірі "Великого футболу".

Відзначимо, що попри поразку від Колоса, Динамо пробилося до кваліфікації Ліги чемпіонів. Допомогла в цьому Десна, яка зіграла внічию 1:1 із луганською Зорею.

Динамо зазнало історичної поразки від Колоса, але драматично пробилося у кваліфікацію Ліги чемпіонів

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