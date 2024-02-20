Голкіпер Динамо U-19 В'ячеслав Суркіс не зможе допомогти своїй команді у стартових матчах після поновлення сезону.

Суркісу провели операцію з видалення апендициту під час зборів у Туреччині, повідомляє Sport.ua.

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Через це син Григорія Суркіса і пропустив останні спаринги U-19 на зборах. Орієнтовний термін відновлення голкіпера – один місяць.

Нагадаємо, що В'ячеслав Суркіса – син Григорія Суркіса, який виступає у молодіжних командах Динамо. Також Суркіс-молодший переходив на правах оренди до Зорі, але за основні команди луганців та киян не грав.

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