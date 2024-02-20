Голкипер Динамо U-19 Вячеслав Суркис не сможет помочь своей команде в стартовых матчах после возобновления сезона.

Суркису провели операцию по удалению аппендицита во время сборов в Турции, сообщает Sport.ua.

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Из-за этого сын Григория Суркиса и пропустил последние спарринги U-19 на сборах. Ориентировочный срок восстановления голкипера – один месяц.

Напомним, что Вячеслав Суркиса – сын Григория Суркиса, который выступает в молодежных командах Динамо. Также Суркис-младший переходил на правах аренды в Зарю, но за основные команды луганчан и киевлян не играл.

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